Игрушки в пыли и кухни без стен: как выглядит место трагедии в Днепре сейчас (видео)

Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках днепрян, которые могли выжить

Во вторник, 15 января, в Днепре продолжаются спасательные работы на месте попадания российской ракеты Х-22 в многоэтажное здание. Спасатели уже который час подряд делают все возможное, чтобы поиски вероятных пострадавших увенчались успехом. Общее число погибших на 11 утра — 21 человек, однако за последний час представители ГСЧС смогли вытащить из-под завалов еще одну женщину, которой удалось пережить атаку оккупантов.

На месте происшествия работает корреспондент Телеграфа Ян Доброносов. Он лично убедился, в каком виде "русский мир" пришел на украинскую землю, и фиксирует все, что происходит, для истории. Несколькими фрагментами мы делимся с читателями.

В целом подъезда, куда угодила российская ракета, почти нет. Верхние этажи были полностью разрушены, остались отдельные перегородки между этажами, а также часть квартир.

Это уже не первая многоэтажка в Украине, которую подобным образом разбили российские ракеты

Сверху все выглядит еще ужаснее

Спасатели работают в очень опасных условиях

Некоторые фотографии выглядят довольно сюрреалистично, ведь хоть стены и обрушились, но мебель местами осталась почти невредимой. В одной из кухонь на столе даже уцелела тарелка с фруктами.

Тарелочка держится – как и все украинцы

Стиралка просто героически балансирует на грани

А вот спускают ванны, чтобы они не нанесли лишнего вреда, нечаянно обвалившись

Не обошлось и без кадров с игрушками, которые вместе с другими вещами тоже стали частью завалов. Однако эти фото демонстрируют миру очевидное: россияне не разбираются, кого из украинцев уничтожать — военных или гражданских, пожилых или детей. Кремлевские солдаты настроены только на одно — на смерть.

россия уничтожает все, включая детство украинских малышей

Последствия атаки ужасающие

Спасатели делают все возможное, чтобы спасти тех, кому удалось уцелеть под завалами. Это кропотливая и тяжелая работа, но она стоит своего результата.

Спасатели знают свое дело

Работы здесь еще очень много

Помогают и четырехлапые

Напомним, что прилет ракеты в Днепре произошел около 15.30 14 января. оккупанты применили ракету Х-22, которая несет боевой заряд массой около 950 кг. Такие ракеты не могут сбивать наши системы ПВО, несмотря на одиозные заявления советника Офиса президента Алексея Арестовича. Для того чтобы их ликвидировать, Украине необходимы западные зенитные комплексы.