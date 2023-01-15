Не теряем надежды: под завалами дома в Днепре продолжают искать людей (фото и видео с высоты)

По многоэтажному жилому зданию ударили ракетой Х-22

Более 15 часов продолжается поисково-спасательная операции в Днепре, где в многоэтажку на Набережной Победы 118 влетела российская ракета. Под завалами могут находиться более 40 человек. В Днепре объявили трехдневный траур.

Согласно последним данным от Днепровской ОВА нашли тела 18 погибших. Ранены в результате атаки 73 человека, более 40 из которых понадобилась медицинская помощь. "Телеграф" побывал на месте спасательной операции.

Фото и видео: Ян Доброносов

Поиск и спасение тех, кто может находиться под тоннами обломков продолжали всю ночь и не прекращают. Спасатели и коммунальные службы, полиция, волонтеры, кинологи работают много часов подряд, сменяясь по мере необходимости.

К разборам конструкций и завалов присоединились не только специалисты, но и простые горожане. Уже демонтировано и вывезено больше 3,5 тысячи тонн остатков здания и почти 40 автомобилей. Для пострадавших жителей развернули посты несокрушимости, ведь из-за удара много домов остались обесточены и без газа, а в соседних частях многоэтажного дома и строения возле места удара вынесло окна.

Ракета разрушила два подъезда с 9 по 2 этаж

Обломки грузят и вывозят

Часть конструкций снимают краном

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Украины нет нужного вооружения, чтобы сбивать такие ракеты, как то, что ударила по Днепру. Напомним, личность выпустившего ракету устанавливается — за его данные назначена награда.