Сотни искалеченных жизней: как сейчас выглядит место прилета по дому в Днепре (репортаж)

Плод завалами остаются люди, их судьба неизвестна

Разбор завалов в Днепре после российской ракетной атаки продолжается. Кроме полиции и ГСЧС к спасательным мероприятиям присоединились и обычные горожане. Количество погибших на 7 утра воскресенья составило 18 человек, среди которых один ребенок. Спасательная операция не прекращается.

Об этом рассказал глава ОВА Валентин Резниченко. Неизвестна судьба в общей сложности 40 людей. Также сообщили, что в результате ракетной атаки россии по многоэтажке ранены 73 человека, среди которых 14 детей. Четверо из пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации.

Людей под завалами помогают искать кинологи. Работы продолжаются уже более 15 часов. Спасатели работают посменно, чтобы ни на минуту не прекращать поиск и спасение. Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте трагедии. Фото и видео: Ян Доброносов "Телеграф".

Два подъезда превратились в обломки

Под руинами остаются люди и тела

От имущества и жизни людей осталась груда обломков Опасные части демонтируют Под завалами могут быть люди

В доме на улице Набережная Победы 118 частично разрушены конструкции в двух подъездах со второго по девятый этаж. По предварительной оценке разрушены 72 квартиры полностью и более 230 повреждены.

Над руинами поднимается облако дыма и пара На спасении задействованы сотни людей Спасатели работают посменно Кроме спасателей на месте - неравнодушные граждане, психологи, волонтеры

Пожар после удара ракеты локализировали в 20:13 еще в субботу, но три отдельных участка тления огня все еще остаются. Их проливают.

Под завалами остаются люди В глубине тлеет пламя Количество погибших растет

Спасатели работают по много часов подряд Нестабильные конструкции разбирают Остатки здания вывозят

Обломки того, что было чьим-то домом вывозят коммунальные службы. Уже вывезли около 3500 тонн остатков здания и 39 поврежденных авто. Часть людей из дома нужно отселить — по предварительным оценкам более 400 человек. Количество жертв трагедии может вырасти.

С этого места сняли молодую девушку Стиральная машина держится на остатках здания

Окончательное количество жертв трагедии станет известно после окончания работ

Ранее "Телеграф" сообщал, что удар по Днепру россия нанесла ракетами Х-22, такие украинские системы ПВО сбивать не могут. Сбить такую ракету могут системы Patriot или SAMP-T.