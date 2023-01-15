Сотни искалеченных жизней: как сейчас выглядит место прилета по дому в Днепре (репортаж)
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Плод завалами остаются люди, их судьба неизвестна
Разбор завалов в Днепре после российской ракетной атаки продолжается. Кроме полиции и ГСЧС к спасательным мероприятиям присоединились и обычные горожане. Количество погибших на 7 утра воскресенья составило 18 человек, среди которых один ребенок. Спасательная операция не прекращается.
Об этом рассказал глава ОВА Валентин Резниченко. Неизвестна судьба в общей сложности 40 людей. Также сообщили, что в результате ракетной атаки россии по многоэтажке ранены 73 человека, среди которых 14 детей. Четверо из пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации.
Людей под завалами помогают искать кинологи. Работы продолжаются уже более 15 часов. Спасатели работают посменно, чтобы ни на минуту не прекращать поиск и спасение. Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте трагедии. Фото и видео: Ян Доброносов "Телеграф".
В доме на улице Набережная Победы 118 частично разрушены конструкции в двух подъездах со второго по девятый этаж. По предварительной оценке разрушены 72 квартиры полностью и более 230 повреждены.
Пожар после удара ракеты локализировали в 20:13 еще в субботу, но три отдельных участка тления огня все еще остаются. Их проливают.
Обломки того, что было чьим-то домом вывозят коммунальные службы. Уже вывезли около 3500 тонн остатков здания и 39 поврежденных авто. Часть людей из дома нужно отселить — по предварительным оценкам более 400 человек. Количество жертв трагедии может вырасти.
Ранее "Телеграф" сообщал, что удар по Днепру россия нанесла ракетами Х-22, такие украинские системы ПВО сбивать не могут. Сбить такую ракету могут системы Patriot или SAMP-T.