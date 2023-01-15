Укр

Сотни искалеченных жизней: как сейчас выглядит место прилета по дому в Днепре (репортаж)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Два подъезда в руинах, район обесточен Новость обновлена 15 января 2023, 07:51
Два подъезда в руинах, район обесточен. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Плод завалами остаются люди, их судьба неизвестна

Разбор завалов в Днепре после российской ракетной атаки продолжается. Кроме полиции и ГСЧС к спасательным мероприятиям присоединились и обычные горожане. Количество погибших на 7 утра воскресенья составило 18 человек, среди которых один ребенок. Спасательная операция не прекращается.

Об этом рассказал глава ОВА Валентин Резниченко. Неизвестна судьба в общей сложности 40 людей. Также сообщили, что в результате ракетной атаки россии по многоэтажке ранены 73 человека, среди которых 14 детей. Четверо из пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации.

Людей под завалами помогают искать кинологи. Работы продолжаются уже более 15 часов. Спасатели работают посменно, чтобы ни на минуту не прекращать поиск и спасение. Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте трагедии. Фото и видео: Ян Доброносов "Телеграф".

Днепр, последствия ракетной атаки
Два подъезда превратились в обломки
Разбор завалов Днепр
Под руинами остаются люди и тела
От имущества и жизни людей осталась груда обломков
От имущества и жизни людей осталась груда обломков
Опасные части демонтируют
Опасные части демонтируют
Под завалами могут быть люди
Под завалами могут быть люди

В доме на улице Набережная Победы 118 частично разрушены конструкции в двух подъездах со второго по девятый этаж. По предварительной оценке разрушены 72 квартиры полностью и более 230 повреждены.

Над руинами поднимается облако дыма и пара
Над руинами поднимается облако дыма и пара
На спасении задействованы сотни людей
На спасении задействованы сотни людей
Спасатели работают посменно
Спасатели работают посменно
Кроме спасателей на месте - неравнодушные граждане, психологи, волонтеры
Кроме спасателей на месте - неравнодушные граждане, психологи, волонтеры

Пожар после удара ракеты локализировали в 20:13 еще в субботу, но три отдельных участка тления огня все еще остаются. Их проливают.

Под завалами остаются люди
Под завалами остаются люди
В глубине тлеет пламя
В глубине тлеет пламя
Количество погибших растет
Количество погибших растет
Спасатели работают по много часов подряд
Спасатели работают по много часов подряд
Нестабильные конструкции разбирают
Нестабильные конструкции разбирают
Остатки здания вывозят
Остатки здания вывозят

Обломки того, что было чьим-то домом вывозят коммунальные службы. Уже вывезли около 3500 тонн остатков здания и 39 поврежденных авто. Часть людей из дома нужно отселить — по предварительным оценкам более 400 человек. Количество жертв трагедии может вырасти.

С этого места сняли молодую девушку
С этого места сняли молодую девушку
Стиральная машина держится на остатках здания
Стиральная машина держится на остатках здания
В Днепре погибли 18 человек
Окончательное количество жертв трагедии станет известно после окончания работ

Ранее "Телеграф" сообщал, что удар по Днепру россия нанесла ракетами Х-22, такие украинские системы ПВО сбивать не могут. Сбить такую ракету могут системы Patriot или SAMP-T.

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#Взрыв #Днепр #Спасение #Ракетный удар