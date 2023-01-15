Сотні скалічених життів: як зараз виглядає місце прильоту по будинку в Дніпрі (репортаж)

Плід завалами залишаються люди, їхня доля невідома

Розбір завалів у Дніпрі після російської ракетної атаки триває. Окрім поліції та ДСНС до рятувальних заходів приєдналися і звичайні городяни. Кількість загиблих на 7 ранку неділі становила 18 осіб, серед яких одна дитина. Рятувальна операція не припиняється.

Про це розповів голова ОВА Валентин Резніченко. Невідома доля загалом 40 людей. Також повідомили, що в результаті ракетної атаки росії по багатоповерхівці поранено 73 особи, серед яких 14 дітей. Четверо з постраждалих у тяжкому стані у реанімації.

Людей під завалами допомагають шукати кінологи. Роботи тривають уже понад 15 годин. Рятувальники працюють позмінно, щоб ні на хвилину не припиняти пошук та порятунок. Кореспондент "Телеграфу" побував на місці трагедії. Фото та відео: Ян Доброносов "Телеграф".

Два під’їзди перетворилися на уламки

Під руїнами залишаються люди та тіла

Від майна та життя людей залишилася купа уламків Небезпечні частини демонтують Під завалами можуть бути люди

У будинку на вулиці Набережна Перемоги 118 частково зруйновано конструкції у двох під’їздах з другого до дев’ятого поверху. За попередньою оцінкою зруйновано 72 квартири повністю та понад 230 пошкоджено.

Над руїнами піднімається хмара диму та пари На порятунку задіяно сотні людей Рятувальники працюють позмінно Окрім рятувальників на місці – небайдужі громадяни, психологи, волонтери

Пожежу після удару ракети локалізували о 20:13 ще в суботу, але три окремі ділянки тління вогню все ще залишаються. Їх проливають.

Під завалами залишаються люди В глибині тліє полум’я Кількість загиблих зростає

Рятувальники працюють по багато годин поспіль Нестабільні конструкції розбирають Залишки будівлі вивозять

Уламки того, що було чиєюсь домівкою, вивозять комунальні служби. Вже вивезли близько 3500 тонн залишків будівлі та 39 пошкоджених авто. Частину людей із дому треба відселити — за попередніми оцінками понад 400 осіб. Кількість жертв трагедії може зрости.

З цього місця зняли молоду дівчину Пральна машина тримається на залишках будівлі

Остаточна кількість жертв трагедії стане відомою після закінчення робіт

Раніше "Телеграф" повідомляв, що удару по Дніпру росія завдала ракетами Х-22, такі українські системи ППО збивати не можуть. Збити таку ракету можуть системи Patriot чи SAMP-T.