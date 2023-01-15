"Жодних сумнівів немає": військові заперечили заяву Арестовича про "збиття ракети" у Дніпрі

Росіяни вели обстріл мирних міст України з акваторії Азовського моря, а також з території Курської області рф

Україна не має необхідних засобів протиповітряної оборони, які могли б підійти для збиття крилатих ракет типу Х-22. За словами Командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука, саме такий снаряд був застосований росіянами для атаки на житлову багатоповерхівку по вул. Набережна Перемоги у Дніпрі. Українська ППО не мала можливостей протистояти подібній атаці, що повністю заперечує заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича про ймовірне "збиття ракети", через що вона начебто і впала на під'їзд будинку.

Детальну заяву військового командування оприлюднила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ. Генерал-лейтенант перш за все закликав прислухатися до інформації, яка надходить від військових, зокрема Міноборони та Генштабу, а не інших джерел, котрі поширюють "гучні повідомлення".

Микола Олещук підкреслив: радіолокаційні засоби зрештою допомогли визначити бійцям ЗСУ, звідки і коли була запущена смертоносна ракета, що спричинила серйозні руйнування у Дніпрі. Саме цей снаряд прилетів до України із Курської області — влучив у багатоповерхівку близько 15:30 14 січня.

"Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 — немає, — підкреслює очільник Повітряних Сил. — У Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. З початку воєнної агресії росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна – не збита засобами протиповітряної оборони".

Максимальна дальність, на яку можуть застосувати подібний тип ракет, сягає 600 км. Маса бойової частини одного снаряду типу Х-22 сягає 950 кг, що, зрештою, і спричиняє настільки величезні руйнування.

Завали багатоповерхівки у Дніпрі розбирають й досі

"Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі", — резюмував Олещук.

Слід зазначити, що наслідки ракетного удару по Дніпру продовжують усувати й досі. Разом із рятувальниками на місці події працюють сотні цивільних людей. За останніми уточненими даними, кількість загиблих внаслідок російської атаки збільшилася до 14 осіб.