Війна — день 326: ворог зазнає поразки на фронті і застосовує "ракетний терор" проти мирних міст

Російські військові, які обіцяли захопити Україну протягом трьох діб, не можуть зробити цього вже 326-й день поспіль. Не зумівши взяти під контроль Бахмут і Соледар, армія агресора відправляє на забій тисячі мобілізованих та зеків "Вагнера". Також кремль намагається "тасувати" воєначальників, сподіваючись, що повернення "чеченського ката" замість "сирійського м’ясника" зможе виправити ситуацію. Зрозумівши ж безглуздість заміни "шила на мило" керівництво росії віддає божевільні накази бомбити мирні міста, намагаючись вбити щобільше цивільних осіб.

Водночас ЗСУ зміцнюються з кожним днем, у тому числі завдяки підтримці союзників, яка збільшиться після наступного "Рамштайну".

02:00 У Дніпрі триває рятувально-пошукова операція, доля 26 осіб поки що невідома.

01:00 У Дніпрі з 15 по 17 січня оголошено жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку на житловому масиві Перемога — міськрада.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі в суботу 15 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Про те, що відбувалося 14 січня, читайте у матеріалі Війна — день 325: окупанти перетворюють Соледар на руїни і знову атакували Київ

З даними за 13 січня можна ознайомитися у трансляції: Війна – день 324: запеклі бої за Бахмут та Соледар продовжуються

Інформація за 12 січня доступна у зведенні:Війна — день 323: росіяни штурмують Соледар, а ЗСУ тиснуть на Луганщині