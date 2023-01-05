Не тільки "Київ за три дні": з'ясувалося, за скільки росія хотіла захопити Львів

Плани Кремля були зруйновані, адже Україна не лише не впала на початку березня, а й досі веде серйозну боротьбу

Повномасштабне російське вторгнення до України, яке у путіна намагаються прикривати "допомогою народу Донбасу", мало на меті захоплення всієї України та встановлення свого маріонеткового режиму в Києві. Очолити тимчасовий уряд мав президент-втікач Віктор Янукович, а після 9 березня росіяни планували продовжити рух до західних областей.

Більше подробиць про зламані плани Кремля розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов під час телемарафону. За його словами, ворог мав план, який складався із двох основних етапів.

Перший — це захоплення Лівобережжя, включаючи Київ, до 7 березня. На це російській армії відводилося трохи більше, ніж два тижні, але "виконавці" з тріском провалилися.

"Саме цього дня один громадянин росії, а в минулому громадянин України Янукович перебував у Мінську, бо він мав 7 березня вже знаходитися в інших містах на території нашої країни", — переконаний Данілов.

Наступним етапом мала стати окупація Правобережної України. Зокрема, за наступні 19 днів російські загарбники сподівалися дійти до Львова, встановивши свої правила і там. Утім завдяки шаленому опору населення, всього цього не сталося.

Зазначимо, що і на сьогодні лишається ймовірність ще однієї спроби росіян захопити всю державу. Для цього окупанти можуть знову спробувати прорватися до Києва, переконаний Данілов.

Утім, навряд у ворога це вийде. "Телеграф" розповідав, якою нині є обстановка на фронті завдяки аналізу свіжих карт боїв в Україні.