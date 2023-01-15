росія готується атакувати не лише ракетами: розвідка попередила українців

У ГУР повідомили про план рф щодо чергової спроби вивідати дані

Російські окупанти всіма силами намагаються підірвати довіру західних союзників до України. Головне управління розвідки попередило ще одну хитрість ворога, для якої планується використовувати українських журналістів.

Як повідомляє ГУР, найближчим часом очікується наплив фейків із боку росії. План ворога полягає в тому, щоб від імені відомих ЗМІ західних країн звертатися до українських журналістів із пропозицією співпраці. Інформація, яка їх цікавить, — стан української економіки, політичний дискурс, діяльність збройних сил України.

Окрім зменшення допомоги від країн-партнерів, окупанти сподіваються зібрати відомості про ЗСУ та військову промисловість України. У ГУР закликали журналістів уважно перевіряти, звідки йдуть пропозиції щодо співпраці. Це не перша хитрість, на яку йдуть окупанти, щоб вивідати дані. Вони не гребують використовувати навіть дітей без їхнього відома. У дитячу гру вбудували способи вивідати місця стратегічних об’єктів, а раніше фіксували ігри з обов’язковим фотографуванням місцевості.