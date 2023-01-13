росіяни і тут програють: Україна здійснила "революцію" у кіберзахисті

Україна навчилася успішно відбивати російські кібератаки

Російські хакери з початком війни у 2014 році регулярно здійснюють кібератаки на Україну, проте з того часу наша країна зуміла адаптуватися та здійснити справжню "революцію" у цифровому захисті держави.

Як пише видання Euractiv, посилаючись на слова голови Командування кіберзахисту Франції (COMCYBER) генерала Емерика Бонмезона, Україні вдалося зробити "справжню революцію, просунувшись на більш високий рівень у своїй оборонній кіберборотьбі", відбиваючись від кібератак високого рівня. Він зазначив, що російські хакери атакують нашу країну як мінімум з 2014 року.

Генерал пояснив, що Україна "працювала над своїми вразливими місцями із західними кібердержавами, насамперед зі Сполученими Штатами". Завдяки цьому було "наближення українських стандартів і процедур до західних зразків". А це, у свою чергу, "дозволяє швидко обмінюватись ознаками атаки та першими технічними засобами для захисту від неї".

У матеріалі зазначається, що Бонмезон похвалив стійкість та ефективність українського кіберзахисту, додавши, що він задоволений тим, що російські кібератаки "були набагато менш дієвими та ефективними, ніж очікувалося".

"Кібератаки можуть бути використані для постійного ослаблення держави потайним і довгостроковим способом або жорстоким та видимим способом", — сказав генерал, додавши, що Україну можна було "поставити на коліна". Однак цього не сталося тому, що наша країна тепер має "оборонну перевагу, (яка — Ред.) є реальною зміною парадигми".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські хакери атакували Ізраїль через Україну та залишили недвозначне послання.