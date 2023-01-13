россияне и тут проигрывают: Украина совершила "революцию" в киберзащите

Украина научилась успешно отбивать российские кибератаки

Российские хакеры с началом войны в 2014 году регулярно совершают кибератаки на Украину, однако с того времени наша страна сумела адаптироваться и совершить настоящую "революцию" в цифровой защите государства.

Как пишет издание Euractiv, ссылаясь на слова главы Командования киберзащиты Франции (COMCYBER) генерала Эмерика Бонмезона, Украине удалось совершить "настоящую революцию, продвинувшись на более высокий уровень в своей оборонительной киберборьбе", отбиваясь от кибератак высокого уровня. Он отметил, что российские хакеры атакуют нашу страну, как минимум с 2014 года.

Генерал объяснил, что Украина "работала над своими уязвимыми местами с западными кибердержавами, прежде всего с Соединенными Штатами". Благодаря этому последовало "приближение украинских стандартов и процедур к западным образцам". А это, в свою очередь, "позволяет быстро обмениваться признаками атаки и первыми техническими средствами для защиты от нее".

В материале указывается, что Бонмезон похвалил устойчивость и эффективность украинской киберзащиты, добавив, что он доволен тем, что российские кибератаки "были гораздо менее действенными и эффективными, чем ожидалось".

"Кибератаки могут быть использованы для постоянного ослабления государства скрытным и долгосрочным способом или жестоким и видимым способом", — сказал генерал, добавив, что Украину можно было "поставить на колени". Однако этого не произошло потому что наша страна теперь имеет "оборонительное преимущество, (которое — Ред.) представляет собой реальную смену парадигмы".

Напомним, ранее мы писали о том, что российские хакеры атаковали Израиль из-за Украины и оставили недвусмысленное послание.