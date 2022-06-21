Хакеры атаковали сайт "Телеграфа" и других украинских СМИ: как и где читать новости

В очередной раз подверглись кибератакам украинские интернет-ресурсы

Утром во вторник, 21 июня, неизвестные атаковали сразу ряд новостных сайтов в Украине.

Из-за этого с перебоями работают или временно недоступны сайты "Телеграфа" и других интернет-ресурсов, технические специалисты работают над решением этой проблемы.

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В районе 9:35 21 июня стали работать с перебоями или выдавать ошибку 500 Internal Server Error сайты "Телеграфа", РБК-Украина, Гордон, NV.UA, Ліга.net, "Сегодня", онлайн-карта боевых действий DeepState и другие.

Такую ошибку может выдавать при попытке загрузить сайты

Стоит заметить, — пока неизвестно, кто именно стоит за кибератакой, однако россияне уже не единожды атаковали украинские правительственные и новостные сайты, и не исключено, что это очередной виток гибридной войны против Украины.