Росіяни використовували українських дітей для збору інформації: "допомогла" мобільна гра

Використання дітей вважається військовим злочином

Окупанти намагалися використати дитячу мобільну гру, щоб вивідати від українських дітей місце розташування стратегічних об’єктів.

Як повідомив глава Міністерства оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter, організатори схеми розраховували на те, що діти неусвідомлено передадуть росіянам важливу інформацію.

"Це не просто брудний трюк, це воєнний злочин", — зазначив він.

За його словами, це можна назвати "вербуванням та використанням дітей", що підпадає під визначення однієї із статей резолюції №1261 Ради безпеки ООН про воєнні злочини.

Назва цієї гри він не став наводити.

Нагадаємо, у травні з’являлася інформація про те, що в Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які використовували російську гру з функцією фотофіксації місцевості.

"Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, об’єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів", — розповіли тоді в СБУ.

Як повідомлялося раніше, в окупованих населених пунктах росіяни масово крали українських дітей. За даними Резнікова, станом на кінець грудня вони насильно вивезли 13 тисяч неповнолітніх та залишили їх без можливості зв’язатися з батьками та міжнародними організаціями. Крім того, деяких із них відправляли у російські сім’ї.

Також нагадаємо, що в Херсоні в одній з катівень було знайдено "дитячу камеру". Неповнолітніх, котрі туди потрапляли, практично позбавляли їжі, а воду давали раз на два дні.