Росія краде українських дітей: глава Міноборони назвав жахливу цифру

Українським дітям дають російське громадянство за спрощеною схемою

Окупанти вивезли із захоплених населених пунктів понад 13 тисяч дітей. Усі вони знаходяться на території росії без батьків і їх можуть віддати до місцевих родин.

Про це на своїй сторінці Twitter розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, росія продовжує порушувати правила ведення війни та Женевську конвенцію. З окупованих територій до росії було вивезено понад 13 тисяч українських дітей. Де вони точно знаходяться – невідомо. До них не пускають членів сім’ї та представників міжнародних організацій.

"Росія депортувала понад 13 000 українських дітей. 4-а Женевська конвенція закликає сприяти відновленню контактів та зустрічам членів сім’ї. Але мета "руського миру" інша — убити мільйони українців і зробити їх дітей російськими", — написав Резніков.

Нагадаємо, що наприкінці травня володимир путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства дітям, вивезеним з України, у тому числі Донецької та Луганської областей, які називаються псевдореспубліками "ДНР" і "ЛНР".

Раніше ми розповідали про те, що всього з України до росії примусово депортували близько 1,6 млн осіб. Невідомо, в яких умовах їх утримують та коли вдасться їм повернутися додому.