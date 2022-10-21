Депортованим до росії українцям спростять повернення додому: що придумали в Кабміні

Документ буде безкоштовним, а на його виготовлення піде близько 5 днів

Уряд України розробив документ, який дозволить депортованим до росії українцям легше повернутися додому.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі, відповідний документ зможуть отримати члени сім’ї депортованої особи після звернення до Державної міграційної служби.

При цьому отримати документ також можна буде, звернувшись до Міністерства реінтеграції.

Прем’єр повідомив, що документ-посвідчення буде безкоштовним, а його виготовлення займе трохи більше п’яти робочих днів.

"Робитимемо все, щоб допомогти кожному українцю повернутися додому", — написав Шмигаль.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення окупанти масово почали депортувати українців до депресивних регіонів росії. На початку жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що таким чином вже було вивезено 1,6 мільйона людей, багатьох із них пропустили через фільтраційні табори, а в частини забрали документи.

У Мінреінтеграції напередодні заявляли, що готові допомагати з поверненням українців додому і зазначали, що з ДПСУ досягнуто домовленості, що їх безперешкодно впускатимуть в Україну, якщо їм вдасться дістатися кордону.