В Україні ухвалили важливе рішення для депортованих до росії українців: деталі

Влада України готова допомогти у поверненні на Батьківщину депортованих до росії українців.

Державна прикордонна служба України пропускатиме без документів українців, яких примусово вивозили до російської федерації.

Про це сказала в суботу, 25 червня, віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За її словами, всіх українців, яким вдалося виїхати з росії через іншу країну, безперешкодно пускатимуть на територію України.

"У нас є домовленість із прикордонниками: якщо українцям вдасться дійти до кордону з Україною, ми пропускатимемо і без паспортів, без документів, що засвідчують особу. Головне – знайти шлях, щоб повернутися додому. Подзвонити нам, ми допоможемо з квитками, допоможемо з паспортними документами", – сказала Ірина Верещук.

Як повідомлялося, російські окупанти продовжують незаконно вивозити українців у російську федерацію, зокрема дітей. При цьому вивезених юних українців у росії віддають у прийомні сім’ї.