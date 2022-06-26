В Украине приняли важное решение для депортированных в россию украинцев: детали

Власти Украины готовы помочь в возвращении на Родину депортированных в россию украинцев.

Государственная пограничная служба Украины будет пропускать без документов украинцев, которых принудительно вывозили в российскую федерацию.

Об этом сказала в субботу, 25 июня, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По ее словам, всех украинцев, которым удалось выехать из россии через другую страну, будут беспрепятственно пускать на территорию Украины.

"У нас есть договоренность с пограничниками: если украинцам удастся дойти до границы с Украиной, мы будем пропускать и без паспортов, без документов, удостоверяющих личность. Главное – найти путь, чтобы вернуться домой. Позвонить нам, мы поможем с билетами, поможем с паспортными документами", – сказала Ирина Верещук.

Как сообщалось, российские оккупанты продолжают незаконно вывозить украинцев в российскую федерацию, в частности, детей. При этом вывезенных юных украинцев в россии отдают в приемные семьи.