Депортированным в россию украинцам упростят возвращение домой: что придумали в Кабмине

Документ будет бесплатным, а на его изготовление уйдет около 5 дней

Правительство Украины разработало документ, который позволит депортированным в россию украинцам легче вернуться домой.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале, соответствующий документ смогут получить члены семьи депортированного лица после обращения в Государственную миграционную службу.

При этом получить документ также можно будет при обращении в Министерство реинтеграции.

Премьер сообщил, что документ-удостоверение будет бесплатным, а его изготовление займет не более пяти рабочих дней.

"Будем делать все, чтобы помочь каждому украинцу возвратиться домой", — написал Шмыгаль.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения оккупанты массово начали депортировать украинцев в депрессивные регионы россии. В начале октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что таким образом уже было вывезено 1,6 миллиона человек, многих из них пропустили через фильтрационные лагеря, а у части забрали документы.

В Минреинтеграции накануне заявляли, что готовы помогать с возвращением украинцев домой и отмечали, что с ГПСУ достигнута договоренность, что их будут беспрепятственно впускать в Украину если им удастся добраться до границы.