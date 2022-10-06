Оккупанты принудительно депортируют украинцев: Зеленский назвал заоблачные числа

Над похищенными украинцами в россии ужасно издеваются

С началом полномасшабного вторжения россии в Украину враждебное государство непрерывно совершает убийства, пытает людей или ворует их и вывозит за пределы родных городов. По последним данным, уже более 1,6 млн человек были принудительно депортированы из Украины в российскую федерацию, где находятся там преимущественно в ужасных условиях.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в Организацию американских государств. Он отметил, что люди для россии это также ресурс, и оккупанты будут продолжать совершать преступления, пока Украина не победит их.

"Вопрос для нас только в одном: сколько еще хуже людей россия успеет убить, прежде чем признает поражение. Сколько еще россия успеет украсть из Украины зерна, ресурсов, промышленных предприятий, которые оккупанты просто разбирают и вывозят в россию, а также людей. Они воруют людей. Уже более 1 600 000 украинцев принудительно депортированы в россию", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, у этих людей нет возможности покинуть территорию захватнической страны. Преимущественно это потому, что за ними установлен постоянный контроль и все их вещи были отобраны.

"Они рассеяны по территории этого государства, разбросаны по отдаленным регионам россии. У многих из них отобрали документы, многие из них прошли через страшные фильтрационные лагеря оккупантов, где над ними издевались и запугивали", — добавил он.

Обращение Зеленского

Как сообщал "Телеграф" ранее, Зеленский отреагировал на обстрел гражданской колонны в Запорожье. Он считает, что россияне совершают такие преступления из-за своих тяжелых неудач на фронте.