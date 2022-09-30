Ракетный удар по Запорожью: Зеленский не сдержал эмоций

Гарант не смог остаться в стороне от запорожской трагедии

Украинский президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на ракетный обстрел колонны с гражданскими людьми в Запорожье, который оккупационная российская армия совершила в пятницу, 30 сентября. россияне выпустили 16 ракет по городу, убив ими 25 человек. Еще полсотни граждан получили травмы и ранения разной степени тяжести.

Свое мнение лидер страны выразил в своем Telegram-канале, подчеркнув, что россия сильно свирепствует из-за успехов Вооруженных украинских сил на фронте, поэтому и готовит по беззащитным людям и гражданской инфраструктуре.

"Государство-террорист обстреливает ракетами мирное население на Запорожье, Николаевщине, Днепропетровщине. Бьет по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников. Враг свирепствует и пытается отомстить за нашу несокрушимость и свои неудачи. Цинически уничтожает мирных украинцев, ведь давно потерял все человеческое. Кровожадные подонки! Будете отвечать непременно. За каждую потерянную жизнь украинцев", — написал президент.

Зеленский также добавил, что только по областному центру Запорожья и района рядом всего за одно утро кровавая российская армия выпустила 16 ракет. По его словам, так могут поступить исключительно законченные террористы, у которых не должно быть места ни в одном уголке цивилизованного мира.

Напомним, что российская армия применила для ракетного удара по Запорожью установку ЗРК "С-300". Четыре ракеты были выпущены в район авторынка, другие били по пункту сосредоточения автотранспорта, где в момент обстрела находилась колонна автомобилей с гражданскими гражданами, следовавшими за своими родственниками на временно оккупированную территорию.

Ранее "Телеграф" показывал ужасающие фото- и видео кадры последствий ракетного обстрела россии, которая били по колонне с гражданскими в Запорожье.