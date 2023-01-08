Россияне использовали украинских детей для сбора информации: "помогла" мобильная игра
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Использование детей считается военным преступлением
Оккупанты пытались использовать детскую мобильную игру, чтобы выведать от украинских детей местоположение стратегических объектов.
Как сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter, организаторы схемы рассчитывали на то, что дети неосознанно передадут россиянам важную информацию.
"Это не просто грязный трюк, это военное преступление", — отметил он.
По его словам, это можно назвать "вербовкой и использованием детей", что попадает под определение одной из статей резолюции №1261 Совбеза ООН о военных преступлениях.
Название этой игры он не стал приводить.
Напомним, в мае появлялась информация о том, что в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые использовали российскую игру с функцией фотофиксации местности.
"При прохождении маршрута дети осуществляют фотофиксацию местности, объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов", — рассказали тогда в СБУ
Как сообщалось ранее, в оккупированных населенных пунктах россияне массово воровали украинских детей. Согласно данным Резникова, по состоянию на конец декабря они насильно вывезли 13 тысяч несовершеннолетних и оставили их без возможности связаться с родителями и международными организациями. Кроме того, некоторых из них определи в российские семьи.
Также напомним, что в Херсоне в одной из пыточных была найдена "детская камера". Несовершеннолетних, которые туда попадали, практически лишали еды, а воду давали раз в два дня.