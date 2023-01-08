Россияне использовали украинских детей для сбора информации: "помогла" мобильная игра

Использование детей считается военным преступлением

Оккупанты пытались использовать детскую мобильную игру, чтобы выведать от украинских детей местоположение стратегических объектов.

Как сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter, организаторы схемы рассчитывали на то, что дети неосознанно передадут россиянам важную информацию.

"Это не просто грязный трюк, это военное преступление", — отметил он.

По его словам, это можно назвать "вербовкой и использованием детей", что попадает под определение одной из статей резолюции №1261 Совбеза ООН о военных преступлениях.

Название этой игры он не стал приводить.

Напомним, в мае появлялась информация о том, что в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые использовали российскую игру с функцией фотофиксации местности.

"При прохождении маршрута дети осуществляют фотофиксацию местности, объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов", — рассказали тогда в СБУ

Как сообщалось ранее, в оккупированных населенных пунктах россияне массово воровали украинских детей. Согласно данным Резникова, по состоянию на конец декабря они насильно вывезли 13 тысяч несовершеннолетних и оставили их без возможности связаться с родителями и международными организациями. Кроме того, некоторых из них определи в российские семьи.

Также напомним, что в Херсоне в одной из пыточных была найдена "детская камера". Несовершеннолетних, которые туда попадали, практически лишали еды, а воду давали раз в два дня.