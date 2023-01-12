Експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса спеціально для "Телеграфу" розповів, які питання розглядатимуть на засіданні Контактної групи 20 січня

Перше цьогорічне засідання Контактної групи формату "Рамштайн" з надання військової підтримки України відбудеться 20 січня у Німеччині. З огляду на те, як актуалізувалося танкове питання, можна не сумніватися, що саме обговорення постачання для ЗСУ важкої бронетехніки стане ключовим.

Минулого тижня цей процес був запущений Францією, яка погодилася передати нам так звані "колісні танки" AMX-10RC (легкого типу), а також броньовані машини.

Далі були заяви про готовність надати Україні необхідну бронетехніку з боку США, Великобританії та Німеччини.

Цього тижня почала активно мусуватись тема поставок для ЗСУ танків "Леопард". Це серйозні бойові танки, які стоять на озброєнні європейських країн. Польща, зокрема, заявила про готовність передати Україні роту "Леопардів".

Очевидно, що рішення було колективним, поляки отримали схвалення такого кроку від інших союзників по НАТО. Тому і вважаю, що на засіданні Контактної групи формату "Рамштайн" наступного тижня закріплять це рішення, а також ухвалять низку ініціатив, спрямованих на координацію постачання танків Україні.

Швидше за все, вирішуватимуть питання кількісне (скільки дадуть), логістики (як саме доставити танки), їхню подальшу експлуатацію (навчання українських військових управлінню цими машинами). Слід розуміти, що постачання розтягнеться у часі. Це не станеться за лічені дні. Як зробити все найбільш швидко та ефективно – і вирішуватимуть на восьмій зустрічі формату "Рамштайн".