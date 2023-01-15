Попереду – важкі дні: у ДТЕК поділилися прогнозом щодо відключень світла

Українській енергосистемі знову серйозно дісталося

Після чергового масованого ракетного удару по українських містах, який окупанти здійснили 14 січня, ситуація з подачею електроенергії погіршилася. Українців попереджають, що попереду нашу країну чекають "важкі дні".

Ракетна атака призвела до зменшення генерації електроенергії. У зв’язку з цим у населених пунктах вводитимуть не лише планові відключення світла, а й аварійні. Про це в ефірі телемарафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Відбулося суттєве зменшення генерації. Частково як підготовка до обстрілів, але у зв’язку з тим, що пошкодження були значними, потрібно готуватися до важких днів, а можливо, й тижнями, щоб мати можливість частково відновити те, що було пошкоджено", — розповів Дмитро Сахарук.

Він також попередив громадян нашої країни, що ситуація оцінюється як складна, а тому аварійні відключення продовжуватимуться в Україні не один день.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що схожий прогноз щодо ситуації в енергетичній сфері України давав і голова профільного міністерства Герман Галущенко. За його словами, одразу дві вітчизняні ТЕС були пошкоджені під час атаки росіян, що серйозно позначилося на можливості постачати електрику до будинків споживачів.

Також ми розповідали, як можна швидко зігрітися вдома, якщо відсутні опалення та електрика.