Впереди – тяжелые дни: в ДТЭК поделились прогнозом насчет отключений света

Украинской энергосистеме вновь серьезно досталось

После очередного массированного ракетного удара по украинским городам, который оккупанты совершили 14 января, ситуация с подачей электроэнергии ухудшилась. Украинцев предупреждают, что вперед нашу страну ждут "тяжелые дни".

Ракетная атака привела к уменьшению генерации электроэнергии. В связи с этим в населенных пунктах будут вводить не только плановые отключения света, но и аварийные. Об этом в эфире телемарафона рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Произошло существенное уменьшение генерации. Частично как подготовка к обстрелам, но в связи с тем, что повреждения были значительные, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено", — рассказал Дмитрий Сахарук.

Он также предупредил граждан нашей страны, что ситуация оценивается как сложная, а потому аварийные отключения будут продолжаться в Украине не один день.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что схожий прогноз о ситуации в энергетической сфере Украины давал и глава профильного министерства Герман Галущенко. По его словам, сразу две отечественные ТЭС были повреждены во время атаки россиян, что серьезно сказалось на возможности поставлять электричество в дома потребителей.

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