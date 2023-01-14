"Следующие дни будут трудными": в Украине после обстрелов проблемы с электричеством

Работы по восстановлению энергосистемы идут

В субботу, 14 января, российские оккупанты вновь совершили мощный обстрел украинской инфраструктуры, в результате которого пострадали объекты генерации и электрические сети.

Как сообщил в своем Facebook министр энергетики Герман Галущенко, прилеты зафиксированы в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

По его словам, из-за обстрелов в большинстве украинских областей вводятся аварийные графики отключения электричества.

"Следующие дни будут трудными. Энергетики уже работают над возобновлением поставок электроэнергии", — сообщил он.

Вместе с тем в ДТЭК сообщают, что вследствие удара были повреждены две ТЭС, одна из которых прекратила производство электричества.

"В результате обстрелов было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания атаки энергетики начали оперативно ликвидировать последствия", — сообщили в компании и добавили, что от обстрела никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, во время ракетного удара одна из ракет упала на жилую многоэтажку в Днепре, из-за чего часть здания обрушилась. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере пять человек, однако разборы завалов все еще продолжаются.