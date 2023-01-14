"Все российское перепачкано кровью": реакция соцсетей на ракетный удар по Днепру

Ракетные удары россиян по Украине вызывают у людей лишь ненависть и презрение к террористам, а также решимость бороться и наказать виновных

Ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре, в результате которого обвалился целый подъезд и уже известно о почти двух десятках раненых, вызвал шквал эмоций и негодования среди украинцев и не только.

Так, украинский журналист Денис Казанский предположил, что ракетной атакой по жилым домам назначенный командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине начальник Генштаба рф Валерий Герасимов "очень хочет понравиться российским Z-патриотам, поэтому сразу решил убить побольше мирных людей".

Он также добавил, что пропагандисты и они лица, которые рассказывают, что "Украина 8 лет бомбила Донецк", не смогут показать такие же разрушенные дома в оккупированном россиянами Донецке. Потому что их нет. "Потому что Украина не сносила жилые подъезды с людьми", — подчеркнул Казанский.

Украинский блогер Роман Шрайк, комментируя ракетную атаку по Днепру, также передал "привет" всем тем аналитикам, которые прогнозировали изменение тактики россиян и отказ от обстрелов цивильных объектов в Украине со сменой командующего оккупационными войсками. Он также выразил уверенность, что вопрос не в личности российского командующего, а в россии как таковой.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний также прокомментировал террористический ракетный удар по Днепру:

Советник Конгресса США по безопасности Пол Массаро назвал произошедший ракетный удар по Днепру "совершенно отвратительным российским терроризмом".

Он также обратился к властям США и другим союзникам и партнерам Украины: "Мы можем остановить это! Дайте Украине инструменты, необходимые для победы. Прекратите бессмысленное колебание!"

Журналистка Соня Кошкина напомнила, что российскому диктатору владимиру путину за удар по днепру грозит древнее еврейское проклятие.

Также множество украинцев в соцсетях шлют проклятия на головы тех, кто причастен к конкретно этому ракетному удару, а также к причастным к вооруженной агрессии против Украины в целом.

По последним данным в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре два человека погибли, ранены 27 человек, среди них шестеро детей. Взрыв ракеты обрушил целый подъезд высотки, а также загорелись расположенные поблизости автомобили.