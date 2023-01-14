"Все російське забруднене кров’ю": реакція соцмереж на ракетний удар по Дніпру

Ракетні удари росіян по Україні викликають у людей лише ненависть та зневагу до терористів, а також рішучість боротися та покарати винних.

Ракетний удар по житловій багатоповерхівці в Дніпрі, внаслідок якого обвалився цілий під’їзд і вже відомо про майже два десятки поранених, викликав шквал емоцій та обурення серед українців і не лише.

Так, український журналіст Денис Казанський припустив, що ракетною атакою по житлових будинках призначений командувачем Об’єднаного угрупування російських військ в Україні начальник Генштабу вс росії Валерій Герасимов "дуже хоче сподобатися російським Z-патріотам, тому відразу вирішив убити більше мирних людей".

Він також додав, що пропагандисти та особи, які розповідають, що "Україна 8 років бомбила Донецьк", не зможуть показати такі ж зруйновані будинки в окупованому росіянами Донецьку, бо їх нема. "Бо Україна не зносила житлові під’їзди з людьми", — наголосив Казанський.

Український блогер Роман Шрайк, коментуючи ракетну атаку по Дніпру, також передав "привіт" усім тим аналітикам, які прогнозували зміну тактики росіян та відмову від обстрілів цивільних об’єктів в Україні зі зміною командувача окупаційних військ. Він також висловив упевненість, що питання не в особистості російського командувача, а в росії як такій.

Митрополит Київський та всієї України, предстоятель Православної церкви України Єпіфаній також прокоментував терористичний ракетний удар по Дніпру:

Радник Конгресу США з безпеки Пол Массаро назвав ракетний удар по Дніпру "абсолютно огидним російським тероризмом".

Він також звернувся до влади США та інших союзників та партнерів України: "Ми можемо зупинити це! Дайте Україні інструменти, необхідні для перемоги. Припиніть безглузде вагання!"

Журналістка Соня Кошкіна нагадала, що російському диктатору володимиру путіну за удар по дніпру загрожує стародавнє єврейське прокляття.

Також безліч українців у соцмережах шлють прокляття на голови тих, хто причетний до цього ракетного удару, а також на причетних до збройної агресії проти України в цілому.

За останніми даними в результаті ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі двоє людей загинуло, поранено 27 людей, серед них шестеро дітей. Вибух ракети обрушив цілий під’їзд висотки, а також спалахнули розташовані поблизу автомобілі.