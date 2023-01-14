путіну загрожує давнє єврейське прокляття: у чому воно полягає

Дніпро знову зазнав обстрілу попри те, що главу кремля попередили про відповідальність

У суботу 14 січня росіяни вкотре здійснили масовану ракетну атаку територією України, одна з ракет впала в Дніпрі та частково зруйнувала багатоповерховий будинок. У мережі ж нагадали, що російському диктатору володимиру путіну раніше пригрозили страшним прокляттям, якщо на території міста знову впадуть ракети.

Як повідомила журналістка Соня Кошкіна у своєму telegram-каналі, голова штабу тероборони міста Геннадій Корбан під час попереднього масованого удару по місту пообіцяв застосувати проти голови кремля стародавнє єврейське прокляття "Пульса де-нура".

"Сподіваюся, Корбан своє слово дотримає. І те, що він зараз у Лондоні, з цього погляду, навіть на краще", — написала Кошкіна.

Вона повідомила, що для проведення "ритуалу" необхідно, щоб кілька рабинів зібралися в одному місці одночасно. Крім того, вона наголосила, що людину, яку мають намір проклясти, повинні попередити заздалегідь, щоб дати їй можливість виправитися.

"Вважається, що прокляття суто єврейське, але нібито діє не лише на євреїв. Чекаємо. Не підведіть, Геннадію Олеговичу", — написала журналістка.

Як повідомлялося раніше, 15 липня 2022 року росіяни здійснили масований обстріл Дніпра, після якого Корбан пригрозив застосувати проти путіна давньоєврейського прокляття. Раніше "Телеграф" писав про те, що таке "Пульса де Нура" і як воно застосовується.