путину грозит древнее еврейское проклятие: в чем оно заключается

Днепр вновь подвергся обстрелу несмотря на то, что главу кремля предупредили об ответственности

В субботу 14 января россияне в очередной раз совершили массированную ракетную атаку по территории Украины, одна из ракет упала в Днепре и частично разрушила многоэтажный дом. В сети же напомнили, что российскому диктатору владимиру путину ранее пригрозили страшным проклятием, если на территории города вновь упадут ракеты.

Как сообщила журналистка Соня Кошкина в своем telegram-канале, Геннадий Корбан во время предыдущего массированного удара по городу пообещал применить против главы кремля древнее еврейское проклятие "Пульса де-нура".

"Надеюсь, Корбан свое слово сдержит. И то, что он сейчас в Лондоне, с этой точки зрения, даже к лучшему", — написала Кошкина.

Она сообщила, что для проведения "ритуала" необходимо, чтобы некоторое количество раввинов собрались в одном месте в одно время. Кроме того, она подчеркнула, что человека, которого намерены проклясть, должны предупредить заранее, чтобы дать ему возможность исправиться.

"Считается, что проклятие сугубо еврейское, но якобы действует не только на евреев. Ждем. Не подведите, Геннадий Олегович", — написала журналистка.

Как сообщалось ранее, 15 июля 2022 года россияне совершили массированный обстрел Днепра, после которого Корбан пригрозил применить против путина древнееврейского проклятия. Ранее "Телеграф" писал о том, что такое "Пульса де-нура" и как оно применяется.