"Наступні дні будуть важкими": в Україні після обстрілу проблеми з електрикою

Роботи щодо відновлення енергосистеми йдуть

У суботу, 14 січня, російські окупанти знову вчинили потужний обстріл української інфраструктури, внаслідок якого постраждали об’єкти генерації та електричні мережі.

Як повідомив у своєму Facebook міністр енергетики Герман Галущенко, прильоти зафіксовано у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

За його словами, через обстріл у більшості українських областей запроваджуються аварійні графіки відключення електрики.

"Наступні дні будуть важкими. Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії", — повідомив він.

Водночас у ДТЕК повідомляють, що внаслідок удару було пошкоджено дві ТЕС, одна з яких припинила виробництво електрики.

"Внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання ТЕС. Одразу після закінчення атаки енергетики почали оперативно ліквідувати наслідки", — повідомили в компанії та додали, що від обстрілу ніхто не постраждав.

Як повідомлялося раніше, під час ракетного удару одна з ракет впала на багатоповерхівку в Дніпрі, через що частина будівлі обрушилася. Згідно з останніми даними, загинули щонайменше п’ятеро людей, проте розбір завалів все ще триває.