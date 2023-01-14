"Наступні дні будуть важкими": в Україні після обстрілу проблеми з електрикою
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Роботи щодо відновлення енергосистеми йдуть
У суботу, 14 січня, російські окупанти знову вчинили потужний обстріл української інфраструктури, внаслідок якого постраждали об’єкти генерації та електричні мережі.
Як повідомив у своєму Facebook міністр енергетики Герман Галущенко, прильоти зафіксовано у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.
За його словами, через обстріл у більшості українських областей запроваджуються аварійні графіки відключення електрики.
"Наступні дні будуть важкими. Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії", — повідомив він.
Водночас у ДТЕК повідомляють, що внаслідок удару було пошкоджено дві ТЕС, одна з яких припинила виробництво електрики.
"Внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання ТЕС. Одразу після закінчення атаки енергетики почали оперативно ліквідувати наслідки", — повідомили в компанії та додали, що від обстрілу ніхто не постраждав.
Як повідомлялося раніше, під час ракетного удару одна з ракет впала на багатоповерхівку в Дніпрі, через що частина будівлі обрушилася. Згідно з останніми даними, загинули щонайменше п’ятеро людей, проте розбір завалів все ще триває.