За пілота, який випустив ракету до житлового будинку в Дніпрі, оголосили нагороду: подробиці

У мережі вже з’явилися здогади про ім’я відповідального за удар

Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру 14 січня було частково зруйновано багатоповерховий житловий будинок, що не залишилося непоміченим з боку громадськості. Зокрема, деякі вже почали пропонувати грошову винагороду за інформацію про пілота літака, який запустив ту саму крилату ракету.

Як повідомив у своєму Facebook Геннадій Корбан, російські пілоти мають імена, звання і місце служби, а тому їх можна притягнути до відповідальності.

"Сьогодні атаку проводив 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, м Шайківка. ТУ-22М3, в/ч 33310. Позивний ведучого 42492. Пуск був здійснений з району м. Курськ, посадка в Рязані. — Ракета Х-22", — він.

Він запропонував 25 тисяч доларів тому, хто першим передасть правдиву інформацію про ім’я, прізвище та адресу проживання воєнного злочинця для подальшого притягнення його до відповідальності.

Тим часом у мережі почала з’являтись інформація про те, що за цим нібито стоїть командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку олег тимошин, який якщо й не запускав ракету особисто, але віддавав наказ про запуск.

При цьому наголошується, що саме полк причетний до ракетного удару по торговому центру у Кременчуці у червні 2022 року.

олег тимошин

Як повідомлялося раніше, під час ракетного удару 14 січня прильоти було зафіксовано у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.