За пилота, выпустившего ракету в жилой дом в Днепре, объявили награду: подробности

В сети уже появились догадки об имени ответственного за удар

Вследствие российского ракетного удара по Днепру 14 января был частично разрушен жилой многоэтажный дом, что не осталось незамеченным со стороны общественности. В частности некоторые уже начали предлагать денежное вознаграждение за информацию о пилоте самолета, который запустил ту самую крылатую ракету.

Как сообщил в своем Facebook Геннадий Корбан, у российских пилотов есть имена, звания и место службы, а потому их можно притянуть к ответственности.

"Сегодня атаку проводил 52-й гвардейский тяжёлый бомбардировочный авиационный полк, г Шайковка. ТУ-22М3, в/ч 33310. Позывной ведущего 42492. Пуск был совершен из района г. Курск, посадка в Рязани. Ракета Х-22", — сообщил он.

Он предложил 25 тысяч долларов тому, кто первым передаст достоверную информацию об имени, фамилии и адресе проживания военного преступника, для последующего привлечения его к ответственности.

Тем временем в сети начала появляться информация о том, что за этим якобы стоит командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка олег тимошин, который если и не запускал ракету лично, но отдавал приказ о запуске.

При этом отмечается, что именно полк причастен к ракетному удару по торговому центру в Кременчуге в июне 2022 года.

олег тимошин

Как сообщалось ранее, во время ракетного удара 14 января прилеты были зафиксированы в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.