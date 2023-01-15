Іграшки в пилюці та кухні без стін: як виглядає місце трагедії в Дніпрі зараз (відео)

Рятівники продовжують розбирати завали у пошуках дніпрян, які могли вижити

У вівторок, 15 січня, в Дніпрі продовжуються рятувальні роботи на місці влучання російської ракети Х-22 у багатоповерховий будинок. Рятувальники вже котру годину поспіль роблять все можливе, аби пошуки ймовірних постраждалих увінчалися успіхом. Загальна кількість загиблих на 11 ранку — 21 особа, однак за останню годину представники ДСНС змогли витягти з-під завалів ще одну жінку, якій вдалося пережити атаку окупантів.

На місці події працює кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він на власні очі бачить, яким "рускій мир" прийшов на українську землю, та фільмує все, що відбувається, для історії. Кількома фрагментами ми ділимося із читачами.

Загалом під'їзду, в який влучила російська ракета, майже немає. Верхні поверхи повністю зруйновані, лишилися окремі перегородки між поверхами, а також частина квартир.

Це вже не перша багатоповерхівка в Україні, яку подібним чином розтрощили російські ракети

Згори все виглядає ще жахливіше

Рятувальники працюють в дуже небезпечних умовах

Деякі фотографії виглядають доволі сюреалістично, адже хоч стіни й обвалилися, але подекуди меблі лишилися майже неушкодженими. В одній із кухонь на столі навіть вціліла тарілка із фруктами.

Тарілочка тримається — як і всі українці

Пралка просто героїчно балансує на межі

А ось спускають ванни, аби вони не завдали зайвої шкоди, ненароком обвалившись

Не обійшлося і без кадрів із іграшками, які разом із іншими речами теж є частиною завалів. Однак ці фото демонструють світові очевидне: росіяни не розбирають, кого із українців знищувати — військових чи цивільних, літніх людей чи дітей. Кремлівські солдати налаштовані лише на одне — на смерть.

росія нищить все, включаючи дитинство української малечі

Наслідки атаки жахливі

Рятувальники ж роблять усе можливе, аби врятувати тих, кому вдалося вціліти під завалами. Це кропітка і важка робота, але вона вартує свого результату.

Рятувальники знають свою справу

Роботи тут ще дуже багато

Допомагають і чотирилапі

Нагадаємо, що приліт ракети в Дніпрі стався близько 15:30 14 січня. Окупанти застосували ракету Х-22, яка несе бойовий заряд масою близько 950 кг. Такі ракети не можуть збивати наші системи ППО, попри одіозні заяви радника Офісу президента Олексія Арестовича. Для того, аби їх ліквідувати, Україні необхідні західні зенітні комплекси.