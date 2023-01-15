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Іграшки в пилюці та кухні без стін: як виглядає місце трагедії в Дніпрі зараз (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Одного із під'їздів багатоповерхівки більше не існує — від нього лишилася лише купа каміння Новина оновлена 15 січня 2023, 12:13
Одного із під'їздів багатоповерхівки більше не існує — від нього лишилася лише купа каміння. Фото Колаж "Телеграфу"

Рятівники продовжують розбирати завали у пошуках дніпрян, які могли вижити

У вівторок, 15 січня, в Дніпрі продовжуються рятувальні роботи на місці влучання російської ракети Х-22 у багатоповерховий будинок. Рятувальники вже котру годину поспіль роблять все можливе, аби пошуки ймовірних постраждалих увінчалися успіхом. Загальна кількість загиблих на 11 ранку — 21 особа, однак за останню годину представники ДСНС змогли витягти з-під завалів ще одну жінку, якій вдалося пережити атаку окупантів.

На місці події працює кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він на власні очі бачить, яким "рускій мир" прийшов на українську землю, та фільмує все, що відбувається, для історії. Кількома фрагментами ми ділимося із читачами.

Загалом під'їзду, в який влучила російська ракета, майже немає. Верхні поверхи повністю зруйновані, лишилися окремі перегородки між поверхами, а також частина квартир.

Ракетний удар по Дніпру - фото наслідків
Це вже не перша багатоповерхівка в Україні, яку подібним чином розтрощили російські ракети
Ракетний удар по Дніпру - фото наслідків
Згори все виглядає ще жахливіше
Ракетний удар по Дніпру - фото наслідків
Рятувальники працюють в дуже небезпечних умовах

Деякі фотографії виглядають доволі сюреалістично, адже хоч стіни й обвалилися, але подекуди меблі лишилися майже неушкодженими. В одній із кухонь на столі навіть вціліла тарілка із фруктами.

Ракетний удар по Дніпру - фото наслідків
Тарілочка тримається — як і всі українці
Ракетний удар по Дніпру - фото наслідків
Пралка просто героїчно балансує на межі
Ракетний удар по Дніпру - фото наслідків
А ось спускають ванни, аби вони не завдали зайвої шкоди, ненароком обвалившись

Не обійшлося і без кадрів із іграшками, які разом із іншими речами теж є частиною завалів. Однак ці фото демонструють світові очевидне: росіяни не розбирають, кого із українців знищувати — військових чи цивільних, літніх людей чи дітей. Кремлівські солдати налаштовані лише на одне — на смерть.

Ракетний удар по Дніпру - фото наслідків
росія нищить все, включаючи дитинство української малечі
Ракетний удар по Дніпру - фото наслідків
Наслідки атаки жахливі

Рятувальники ж роблять усе можливе, аби врятувати тих, кому вдалося вціліти під завалами. Це кропітка і важка робота, але вона вартує свого результату.

Ракетний удар по Дніпру - фото наслідків
Рятувальники знають свою справу
Ракетний удар по Дніпру - фото наслідків
Роботи тут ще дуже багато
Ракетний удар по Дніпру - фото наслідків
Допомагають і чотирилапі

Нагадаємо, що приліт ракети в Дніпрі стався близько 15:30 14 січня. Окупанти застосували ракету Х-22, яка несе бойовий заряд масою близько 950 кг. Такі ракети не можуть збивати наші системи ППО, попри одіозні заяви радника Офісу президента Олексія Арестовича. Для того, аби їх ліквідувати, Україні необхідні західні зенітні комплекси.

Теги:
#Дніпро #Ракета #Руйнування #Ракетний удар