"росія несе руйнування та смерть": як у світі відреагували на ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Розбір завалів на місці події триває

Російські окупанти під час чергової атаки по українських містах потрапили до багатоповерхового будинку у Дніпрі. Цю страшну трагедію другий день обговорюють не лише в межах нашої країни, а й у всьому світі. Країни-союзники розуміють, що тільки якісна військова підтримка може допомогти Україні подолати це зло.

На місці події другий день продовжуються пошукові роботи та розбір завалів. Поліція та Держслужба з надзвичайних ситуацій шукають щонайменше 35 осіб, які зараз вважаються зниклими безвісти.

На даний момент відомо про загибель 21 людини внаслідок ракетного удару по житловому будинку. Серед них одна дитина. Поранено 73 особи, з них – 14 дітей. Врятовано 38 осіб, із них – 6 дітей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Водночас у соціальних мережах з’явилася велика кількість коментарів після трагедії у Дніпрі. Підтримку рідним та близьким тих, хто вчора загинув унаслідок ракетного удару по місту, висловила президент Молдови Майа Санду.

Також на своїй сторінці у Twitter страшну подію у Дніпрі прокоментував прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він заявив, що Канада засуджує насильство з боку росії та продовжить забезпечувати необхідну допомогу Україні.

Президент Литви Гітанас Науседа на своїй сторінці в Twitter назвав росію країною-терористом і заявив, що скоєні окупантами звірства ніколи не будуть забуті й прощені.

Аналітик Майк Еккель на своїй сторінці у Twitter докладно описав страшну подію у Дніпрі, додавши жахливі фото та відео з місця події.

Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер у своїх соцмережах також прокоментував гучну та жахливу подію, що сколихнула Дніпро та всю Україну 14 січня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час потрапляння ракети до житлового будинку в Дніпрі дивом вжилося вижити 23-річній дівчині, яка ховалася у ванній в одній із квартир цього будинку.