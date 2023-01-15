"Дніпро – непереможне місто": сотні дніпрян допомагають розбирати багатоповерхові завали

Городяни розчищають дорогу для важкого транспорту та екстрених служб

Жителі Дніпра допомагають рятувальникам розбирати завали багатоповерхівки після ракетного удару по ній 14 січня, а також приносять потерпілим теплі речі та продовольство.

Згідно з повідомленням ЗМІ, місцеві жителі допомагають вивозити зруйновані частини будівлі, розчищають дорогу для тяжкого транспорту та екстрених служб.

Наразі рятувальники шукають постраждалих під завалами будівлі. Зокрема, відомо, що у квартирах було прописано до 200 осіб, тому пошукові роботи триватимуть ще довго.

Проте українці працюють не покладаючи рук, щоб дістати всіх. Але сподіваються, що якнайбільше зі знайдених будуть живі. До роботи долучаються навіть діти.

На місці варварського удару російських терористів відкрито "Пункти Незламності", в яких облаштовані місця для ночівлі. Вони працюватимуть цілодобово. Буде організовано харчування для постраждалих, також працюватимуть медики.

Крім того, на місці трагедії буде розбито два великі намети з буржуйками, щоб люди могли зігрітися.

До того ж поблизу місця трагедії стоятимуть 5 великих автобусів, де також можна зігрітися. В той же час представники ОСББ та ЖКГ обходитимуть людей та збиратиму інформацію про потреби у подальшому розміщенні людей.

Міський голова Дніпра Борис Філатов, який буквально відразу після ракетного удару по будинку на житловому масиві Перемога, виїхав на місце подій, зазначив, що найбільше його вразив героїзм звичайних людей, які допомагають розбирати завали з перших хвилин.

"Всі працюють. На місці рятувальники, Нацгвардія, поліція, лікарі, військові, ТРО. Особливу подяку хотів би висловити звичайним дніпрянам, які з перших хвилин трагедії допомагають розбирати завали, тягали машини голими руками", — розповів мер.

"Дніпро – непереможне місто", — сказав градоначальник у розмові з журналістами. За його словами, люди приїхали на місце трагедії з різних куточків міста, навіть незважаючи на повітряну тривогу.

Нагадаємо, 14 січня російські окупанти ракетою атакували багатоквартирний будинок у Дніпрі. Внаслідок удару зруйновано під’їзд на 72 квартири та вбито 12 місцевих жителів. Щодо постраждалих, то їх кількість досягає 64 осіб, з яких 59 отримують допомогу у лікарні.