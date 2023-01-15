Такої зброї в Україні нема: в ЗСУ пояснили, чим можна було б збити ракету Х-22 в Дніпрі

З початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні понад 210 подібних снарядів

Українські військовослужбовці не могли збити ракету Х-22 за допомогою засобів протиповітряної оборони, як про це напередодні заявив радник Офісу президента Олексій Арестович. За словами Командуючого Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука, нинішні комплекси, котрі входять до вітчизняної ППО, не мають можливості ліквідовувати такі цілі. Вести полювання на ракети типу Х-22 здатні лише передові західні "зенітки".

Детальніше про це повідомили у офіційному Telegram-каналі Повітряних Сил ЗСУ. Як підкреслив Олещук, наразі Україна не має на своєму озброєнні необхідних систем, які могли протистояти російським атакам із застосуванням таких далекобійних і масивних у своїй руйнівній силі снарядів.

"Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі", — стверджує командувач ПС України.

Нинішня протиповітряна система нашої держави занадто вразлива для подібних ракет, адже вони здатні бити на 600 км, а маса бойової частини одного такого снаряду сягає близько 950 кг. Небезпека Х-22 також полягає у тому, що через далекобійність вони можуть відхилятися на сотні метрів від початкової цілі.

Х-22 є величезою "махіною"

Слід додати, що від початку повномасштабної російської агресії по Україні було випущено понад 210 таких ракет. Микола Олещук підкреслює, що жодну із них не вдалося збити засобам ППО.

Додамо, що один із найбільш резонансних випадків застосування Х-22 проти цивільного населення України — це червнева атака на торговий центр у Кременчузі. Як відомо, тоді загинуло щонайменше 18 осіб, десятки отримали поранення.

Нинішній же приліт по Дніпру також забрав життя мінімум 18 місцевих жителів, однак розбір завалів продовжується. На місці працюють сотні людей, не рахуючи рятівників ДСНС.