Не втрачаємо надії: під завалами будинку у Дніпрі продовжують шукати людей (фото та відео з висоти)

По багатоповерховому житловому будинку вдарили ракетою Х-22

Понад 15 годин триває пошуково-рятувальна операція в Дніпрі, де в багатоповерхівку на Набережній Перемоги 118 влетіла російська ракета. Під завалами можуть перебувати понад 40 людей. У Дніпрі оголосили триденну жалобу.

Згідно з останніми даними, від Дніпровської ОВА знайшли тіла 18 загиблих. Поранено в результаті атаки 73 особи, понад 40 з яких знадобилася медична допомога. "Телеграф" побував на місці рятувальної операції.

Фото та відео: Ян Доброносов

Пошук та порятунок тих, хто може перебувати під тоннами уламків, продовжували всю ніч і не припиняють. Рятувальники та комунальні служби, поліція, волонтери, кінологи працюють багато годин поспіль, змінюючись у міру потреби.

До розборів конструкцій та завалів приєдналися не лише фахівці, а й прості городяни. Вже демонтовано та вивезено понад 3,5 тисячі тонн залишків будівлі та майже 40 автомобілів. Для постраждалих мешканців розгорнули пости незламності, адже через удар багато будинків залишилися знеструмлені і без газу, а в сусідніх частинах багатоповерхового будинку та будівлях біля місця удару винесло вікна.

Ракета зруйнувала два під’їзди з 9 по 2 поверх

Уламки вантажать і вивозять

Частину конструкцій знімають краном

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна не має потрібного озброєння, щоб збивати такі ракети, як те, що вдарила по Дніпру. Нагадаємо, особа того, хто випустив ракету встановлюється — за його дані призначено нагороду.