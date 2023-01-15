"россия несет разрушения и смерть": как в мире отреагировали на ракетный удар по многоэтажке в Днепре

Разбор завалов на месте происшествия продолжается

Российские оккупанты во время очередной атаки по украинским городам попали в многоэтажный дом в Днепре. Эту страшную трагедию второй день обсуждают не только в пределах нашей страны, но и во всем мире. Странах-союзниках понимают, что только качественная военная поддержка может помочь Украине побороть это зло.

На месте происшествия второй день продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Полиция и Госслужба по чрезвычайным ситуациям ищут по меньшей мере 35 человек, которые сейчас считаются пропавшими без вести.

На данный момент известно о гибели 21 человека в результате ракетного удара по жилому дому. Среди них один ребенок. Ранены 73 человека, из них — 14 детей. Спасены 38 человек, из них – 6 детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В то же время в социальных сетях появилось большое количество комментариев после трагедии в Днепре. Поддержку родным и близким тех, кто вчера погиб в результате ракетного удара по городу, выразила президент Молдовы Майа Санду.

Также на своей странице в Twitter страшное происшествие в Днепре прокомментировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что Канада осуждает насилие со стороны россии и продолжит обеспечивать необходимую помощь Украине.

Президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в Twitter назвал россию страной-террористом и заявил, что совершаемsе оккупантами зверства никогда не будут забыты и прощены.

Аналитик Майк Эккель на своей странице в Twitter подробно описал страшное происшествие в Днепре, добавив ужасающие фото и видео с места происшествия.

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер в своих соцсетях также прокомментировал громкое и ужасное событие, всколыхнувшее Днепр и всю Украину 14 января.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время попадания ракеты в жилой дом в Днепре чудом ужалось выжить 23-летней девушке, которая пряталась в ванной в одной из квартир этого дома.