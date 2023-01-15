"Днепр – непобедимый город": сотни днепрян помогают разбирать многоэтажные завалы

Горожане расчищают дорогу для тяжелого транспорта и экстренных служб

Жители Днепра помогают спасателям разбирать завалы многоэтажки после ракетного удара по ней русских террористов 14 января, а также приносят пострадавшим теплые вещи и продовольствие.

Согласно сообщению СМИ, местные жители помогают вывозить разрушенные части здания, расчищают дорогу для тяжелого транспорта и экстренных служб.

В настоящее время спасатели ищут пострадавших под завалами здания. В частности, известно, что в квартирах были прописаны до 200 человек, поэтому поисковые работы будут продолжаться еще долго.

Однако украинцы работают не покладая рук, чтобы достать всех. Но надеются, что как можно больше из найденных будут живы. К работе приобщаются и дети.

На месте варварского удара россиян открыты "Пункты Несокрушимости," в которых обустроены места для ночлега. Они будут работать круглосуточно. Будет организовано питание для пострадавших, также будут работать медики.

Кроме того, на месте трагедии будут разбиты две большие палатки с буржуйками, чтобы люди могли согреться.

К тому же, вблизи места трагедии будут стоять 5 больших автобусов, где также можно согреться. В то же время представители ОСМД и ЖКХ будут обходить людей и собирать информацию о потребностях в дальнейшем размещении людей.

Городской голова Днепра Борис Филатов, который буквально сразу после ракетного удара по дому на жилмассиве Победа, выехал на место событий, отметил, что больше всего его поразил героизм обычных людей, помогающих разбирать завалы с первых минут.

"Все работают. На месте спасатели, Нацгвардия, полиция, врачи, военные, ТРО. Особенную благодарность хотел бы выразить обычным днепрянам, которые с первых минут трагедии помогают разбирать завалы, таскали машины голыми руками", — рассказал мэр.

"Днепр – непобедимый город", — сказал градоначальник в беседе с журналистами. По его словам, люди приехали на место трагедии из разных уголков города, даже несмотря на продолжающуюся тревогу.

Напомним, 14 января российские оккупанты ракетой атаковали многоквартирный дом в Днепре. В результате удара разрушен подъезд на 72 квартиры и убиты 12 местных жителей. Что касается пострадавших, то их количество достигает 64 человек, из которых 59 получают помощь в больнице.