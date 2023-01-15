"Никаких сомнений нет": военные опровергли заявление Арестовича о "сбитии ракеты" в Днепре

Россияне вели обстрел мирных городов Украины с акватории Азовского моря, а также с территории Курской области.

У Украины нет необходимых средств противовоздушной обороны, которые могли бы подойти для ликвидации крылатых ракет типа Х-22. По словам Командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, именно такой снаряд был применен россиянами для атаки на жилую многоэтажку по ул. Набережная Победы в Днепре. Украинская ПВО не имела возможностей противостоять подобной атаке, что полностью отрицает заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича о вероятном "сбитии ракеты", из-за чего она якобы и упала на подъезд дома.

Подробное заявление военного командования обнародовала пресс-служба Воздушных Сил ВСУ. Генерал-лейтенант прежде всего призвал прислушиваться к поступающей от военных информации, в частности Минобороны и Генштабу, а не другим источникам, распространяющим "громкие сообщения".

Николай Олещук подчеркнул: радиолокационные средства в конце концов помогли определить бойцам ВСУ, откуда и когда была запущена смертоносная ракета, повлекшая серьезные разрушения в Днепре. Этот снаряд прилетел в Украину из Курской области, попав в многоэтажку около 15:30 14 января.

"Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 — нет, — подчеркивает глава Воздушных Сил. — В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии россии по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна — не сбита средствами противовоздушной обороны".

Максимальная дальность, к которой могут применить подобный тип ракет, достигает 600 км. Масса боевой части одного снаряда типа Х-22 достигает 950 кг, что, по итогу, и влечет за собой столь огромные разрушения.

Завалы многоэтажки в Днепре разбирают до сих пор

Следует отметить, что последствия ракетного удара по Днепру продолжают устранять до сих пор. Вместе со спасателями на месте происшествия работают сотни гражданских людей. По последним уточненным данным, число погибших в результате российской атаки увеличилось до 14 человек.