Война — день 326: враг терпит поражение на фронте и применяет "ракетный террор" против мирных городов

Обещавшие захватить Украину в течение трех суток российские военные не могут сделать этого уже 326-й день кряду. Не сумев взять под контроль Бахмут и Соледар, армия агрессора отправляет на убой тысячи мобилизованных и зэков "Вагнера". Также кремль пытается "тасовать" военачальников, надеясь, что возвращение "чеченского палача" вместо "сирийского мясника" сможет исправить ситуацию. Поняв же бессмысленность замены "шила на мыло" руководство рф отдает безумные приказы бомбить мирные города, пытаясь убить побольше гражданских лиц.

В то же время ВСУ укрепляются с каждым днем, в том числе и благодаря поддержке союзников, которая увеличится после следующего "Рамштайна".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире в субботу 15 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

02:00 В Днепре продолжается спасательно-поисковая операция, судьба 26 человек пока неизвестна.

01:00 В Днепре с 15 по 17 января объявлен траур по погибшим в результате ракетного удара оккупантов по жилому дому на жилмассиве Победа — горсовет.

О происходившем 14 января читайте в материале Война — день 325: оккупанты превращают Соледар в руины и снова атаковали Киев

С данными за 13 января можно ознакомиться в трансляции: Война – день 324: ожесточенные бои за Бахмут и Соледар продолжаются

Информация за 12 января доступна в сводке: Война — день 323: россияне штурмуют Соледар, а ВСУ давят на Луганщине