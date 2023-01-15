Слова Арестовича о "сбитой" ракете над Днепром вызвала волну гнева в соцсетях: украинцы слов не подбирают

Украинцы прямо высказали, что думают о подобных заявлениях

Советник Офиса президента Алексей Арестович сделал неожиданное заявление о ракете, которая 14 января упала на дом в Днепре, и нарвался на волну критики в сети.

Как рассказал он во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным, ракету якобы сбила ПВО и потому она упала на дом и позже сдетонировала.

"Ее сбили и она упала на подъезд", — сказал Арестович, добавив, что дополнительных разрушений добавило едкое ракетное топливо.

Стоит отметить, что в сети уже появилось видео, на котором виден момент падения ракеты и можно услышать, что взрыв был только один. Пользователи сети указали, что это является доказательством того, что Арестович неправ.

Другие пользователи не стали скрывать возмущения по поводу слов советника ОПУ и прямо высказали, что о нем думают.

Отреагировал на заявление и мэр Днепра Борис Филатов, который предложил СБУ и контрразведке проверить слова Арестовича.

Как сообщалось ранее, во время ракетного удара 14 января прилеты были зафиксированы в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.