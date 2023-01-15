Еще одна спасенная жизнь: из-под завалов дома в Днепре достали женщину (фото и видео)
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В Днепре продолжаются разборы завалов разрушенной в результате попадания российской ракеты многоэтажки.
Стало известно, что спасателям удалось достать из-под завалов еще одного человека. Об этом сообщает "Телеграф".
Женщину уже передали медикам. На данный момент информации о ее состоянии и полученных травмах нет.
"Телеграф" публикует фото с места происшествия.
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