Еще одна спасенная жизнь: из-под завалов дома в Днепре достали женщину (фото и видео)

В Днепре продолжаются разборы завалов разрушенной в результате попадания российской ракеты многоэтажки.

Стало известно, что спасателям удалось достать из-под завалов еще одного человека. Об этом сообщает "Телеграф".

Женщину уже передали медикам. На данный момент информации о ее состоянии и полученных травмах нет.

"Телеграф" публикует фото с места происшествия.

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