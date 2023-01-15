Известный тренер по боксу стал жертвой ракетного удара рф по Днепру

Лишь на следующий день после трагедии удалось распознать тело мужчины

В результате ракетного удара рф по Украине 14 января в Днепре сильно пострадал жилой многоквартирный дом. Российские оккупанты убили десятки людей, в частности под завалами обнаружили тело тренера по боксу Михаила Кореновского.

Об этом в воскресенье, 15 января, сообщила Федерация бокса Украины (ФБУ) в Facebook. У погибшего осталась жена и двое детей.

"В результате вчерашнего ракетного удара по Днепру, погиб украинский тренер по боксу — Кореновский Михаил. Выражаем искренние соболезнования семье Михаила. Светлая память всем погибшим от российской агрессии. Соболезнуем семье", — гласит сообщение Федерации.

Кроме того, ФБУ разместила реквизиты жены Михаила Ольги, чтобы любой желающий мог материально помочь семье погибшего тренера.

Федерация бокса Украины сообщила о смерти тренера Михаила Кореновского

Спасатели продолжают проводить работы в Днепре уже второй день. За это время из-под обломков разрушенного дома удалось спасти 38 человек. Из них 6 — дети. 15 января была спасена еще одна женщина, которой чудом удалось уцелеть. Корреспондент "Телеграф" побывал на месте трагедии.