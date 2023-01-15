Политолог, военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" высказался о скандальном заявлении Арестовича касательно прилета вражеской ракеты в жилой дом в Днепре:

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о вероятном сбитии украинской системой ПВО российской ракеты, из-за чего она якобы и упала на подъезд дома в Днепре, вызвав многочисленные жертвы.

Украинские спецслужбы обязательно должны реагировать на подобные заявления. Его характер носит признаки так называемых "активных операций". Или же ИПСО – информационно-психологических операций.

Примечательно, что до этого резонансного заявления Арестовича российская сторона с целью минимизации возможных негативных для себя информационных последствий ракетного удара по многоэтажному жилому дому, попыталась продвигать версию, что многоэтажка якобы была подорвана украинскими военными или спецслужбами. Мол, это специально было сделано во время ракетной атаки, чтобы представить рф в плохом свете.

Но потом россияне, похоже, поняли, насколько всё это выглядит глупо, что любое расследование покажет ракетный след. И что западные партнеры Украины в такую откровенную ложь точно не поверят.

И тут появляется, как черт из табакерки, Арестович с его версией. Которая целиком и полностью устраивает российскую сторону. Та тут же начала пояснять – да, был пуск ракеты. Но попадание ее в жилой дом произошло, мол, исключительно потому, что сработали системы ПВО Украины. Тут же вбрасывается версия, что наши системы ПВО были размещены вблизи жилых районов.

Еще момент. Арестович признал, что первопричиной трагедии был пуск ракет со стороны рф. Но при этом проводятся определенные параллели с событиями в Польше в ноябре прошлого года. Напомню, что тогда падение частей как бы неустановленной ракеты привело к гибели двух граждан Польши.

Причем Арестович зачем-то заявляет, что это в Польше упала именно украинская ракета.

То есть, речь идет уже не только о трагедии в Днепре. Под это подвязывается еще и ЧП в Польше.

С моей точки зрения, целевая аудитория такого рода заявлений не только украинцы и россияне, но и – западные партнеры нашей страны. Которые, по логике Арестовича (один и один копирующую логику российской пропаганды), должны задуматься, что поставляемые ими в Украину системы ПВО приводят к подобным трагическим событиям.

Очень похоже, что идет игра в долгую.

Арестович – советник Офиса президента.

В недавнем интервью глава ОП Андрей Ермак заявил, что деятельность Арестовича его полностью устраивает.

И если сейчас звучат обоснованные претензии в сторону Арестовича, его деятельности и заявлений, получается, что это критика и в адрес ОП. А это уже дискредитация политической составляющей нашей страны.

Понимаете, о чём речь? Это уже не только о трагедии в Днепре. А о том, что под ударом – Офис президента Украины. Его глава. И, возможно, президент. И украинские военные.

Корни проблем следует искать в прошлом Арестовича. В 2005 году он в качестве заместителя главы политической партии "Братство" встречался в Москве с Дугиным – идеологом "русского мира". К той встрече без спецпроверки российскими спецслужбами Арестовича бы не допустили.

На тот момент Арестович – действующий сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Согласно "легенде", он ехал под прикрытием представителя политической партии. Но есть важный нюанс. До визита в Москву лично Арестович разместил в интернете детали своей биографии, которые давали возможность идентифицировать его как сотрудника ГУР МО. Более того, выложил фото в форме офицера украинских Вооруженных сил.

Можем предположить некомпетентность российских спецслужб. Но если аналитический отдел нашей Общественной инициативы "Права Справа" нашел эту информацию, думаю, ФСБ бы ее не проморгало.

Не исключаю, что после раскрытия Арестовича, с ним провели определенные оперативные мероприятия. То есть – вербовку.

И вот, с 2005 года у Арестовича начинается резкая активность на кинематографической ниве. Причем – российской. Его приглашают в качестве актера в различные сериалы. Да, на второстепенные роли. Но это – сама роль Арестовича по жизни.

И теперь хотелось бы теперь получить ответ от украинских спецслужб.

Почему Арестовича после той поездки в Москву не проверили уже наши спецлужбы?

Почему он, при всём его неоднозначном прошлом, оказался на том посту, который сейчас занимает?

Почему он, не имея на то соответствующей компетенции, делает заявления, которые делает?

И почему даже после этого – нет реакции ни ОП, ни СБУ?

Удар, акцентирую, будет в целом по Офису президента. Дискредитируя политическую составляющую нашей страны.

Но не только ее.

После того, как заявление Арестовича вынуждены были комментировать представители ВСУ, начала раскачиваться тема дискредитации их, обладающих на данный момент наибольшим доверием украинцев.

Пошли заявления в стиле – как это вы не может сбивать ракеты Х-22, если вы ранее говорили, что их успешно сбиваете?

Всё это свидетельствует, с моей точки зрения, о проведении многовекторной операции российских спецслужб, частью которой является "ляп" Арестовича.

Последующие информационные волны, которые уже идут, бьют не только по ОП, но и по ВСУ. То есть, по ударом, по сути, оказывается высшее военно-политическое руководство Украины.