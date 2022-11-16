Как падение ракеты в Польше отразится на войне в Украине: три ключевых момента - Илия Куса
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Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" рассказал, как может развиваться ситуация
Во вторник, 15 ноября, когда россия совершила самую массированную ракетную атаку на украинские города с начала широкомасштабного вторжения, Польша пострадала (есть человеческие жертвы) от падения ракеты, принадлежность которой до сих пор устанавливается. В стране состоялось срочное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны, по итогам которого было решено задействовать 4-ю статью НАТО и созвать консультацию с союзниками из-за возникновения угрозы.
Но первоначальная риторика о том, что это была российская ракета, вскоре начала спадать. Так, президент США Джо Байден заявил, что в Польше, похоже, упала не российская ракета.
Затем польский президент Анджей Дуда предположил, что упавшая в Польше ракета могла быть украинской – из системы ПВО.
Инцидент с падением ракеты в Польше показал, что страны НАТО не спешат делать выводов.
И хоть расследование еще продолжается, сама ситуация подтвердила ряд ключевых моментов, связанных с этой войной и ролью в ней стран Запада.
Первое – страны Запада не хотели и не хотят выхода войны в Украине за границы Украины. Поэтому они не будут принимать резких решений и делать скоропалительные выводы.
Второе – достаточно много стран НАТО всё еще боятся прямого военного столкновения с россией. Особенно учитывая ядерный статус последней. Мы это понимали давно, но конкретно данный ракетный кейс это наглядно продемонстрировал.
Третье – вся эта ситуация еще больше усугубит рассинхрон между рф и Западом по поводу переговоров. Россияне будут интерпретировать данное ЧП и реакцию на него как слабость Запада и его готовность к безусловным переговорам (к чему сейчас с особой настойчивостью вновь будет призывать рф), а Запад – наоборот, как невозможность переговоров с россией из-за ее неконструктивной, неадекватной позиции.
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