Верим ВСУ и президенту - стало известно, кому украинцы не доверяют больше всего

На первом месте по уровню доверия среди населения нашей страны оказались украинские военные

Несмотря на попытки российских оккупантов распространять свою пропаганду в нашей стране, украинцы продолжают доверять Вооруженным силам Украины и президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) среди граждан Украины с 4 по 27 декабря на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Согласно результатам опроса, наибольшим доверием среди украинцев пользуются ВСУ. За последний год уровень доверия вырос с 72% до 96%. Баланс доверия-недоверия к украинским военным ВСУ (то есть разница между долей доверяющих и долей не доверяющих) составил +96%. Годом ранее было 60%.

На втором месте в этом рейтинге Владимир Зеленский. С декабря 2021 по декабрь 2022 уровень доверия к нему у народа вырос с 27% до 84%. Баланс доверия-недоверия сейчас составляет +80%.

Большая часть опрошенных доверяет Службе безопасности Украины — 63%. Ранее показатель был 29%.

Верховной Раде из опрошенных респондентов доверяет 52%. Стоит добавить, что в декабре 2021 года результат был 14%. В случае парламента показатель доверия увеличился лишь ненамного — с 11% до 35%.

Прокурорам доверяет 21% из всех опрошенных. О динамике говорить сложно, поскольку в ходе подобного опроса в прошлом году в списке не было аналогичных институций.

Судам в Украине доверяет 25% респондентов. В КМИС подчеркнули, что в 2018 в другом опросе КМИС 12% доверяли судебной системе, а 78.5% – не доверяли. Вероятно, в сравнении с 2021 годом также могли произойти значительные улучшения в отношении граждан к судам.

Самое большее недоверие у украинцев к российским СМИ — 1%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что согласно опросу КМИС, большая часть украинцев верит, в 2023 году ситуация в нашей стране наладится. В сравнении с 2021 годом таких людей стало на 20% больше.