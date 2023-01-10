Украинцы назвали первоочередную задачу властей после победы: опрос удивил
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Украинцам не "горит" восстановление и восстановление инфраструктуры населенных пунктов
Половина украинцев неожиданно считают, что после победы в войне и уничтожения России наша власть должна приложить максимум усилий не для возвращения граждан из-за границы и создания рабочих мест, а преодоления коррупции в Украине. И только один из 40 считает, что в первую очередь следует заниматься развитием зеленой энергетики.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в Telegram-канале сайта "Телеграф" в начале 2023 года.
На вопрос "Какие задачи в первую очередь должны выполнить власти Украины после победы?", где можно было выбирать сразу три варианта, ответы респондентов разделились следующим образом:
- Уменьшить коррупцию — 49,1%;
- Укрепить обороноспособность Украины — 44,7%;
- Отстроить жилье, поврежденное в войне – 40,7%;
- Восстановить инфраструктуру населенных пунктов — 36,3%;
- Создать рабочие места – 25%;
- Увеличить социальную поддержку граждан – 16,1%;
- Способствовать возвращению людей из-за границы – 11,7%;
- Увеличить независимость судов – 7,3%;
- Ускорить переход на зеленую энергетику – 2,4%.
Результаты опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.
Ранее мы писали, что опрос "Телеграфа" показал: подавляющее большинство украинцев связывают свое будущее именно с Украиной.
Также напомним, что проверка украинцев на патриотизм показала: более трех четвертей из них хотят, чтобы их дети тоже продолжали жить в национальном государстве. И только один из 19 намерен однозначно связать будущее своих детей с чужой страной.