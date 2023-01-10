Украинский феномен. За 10 месяцев войны в стране стало больше оптимистов и меньше фаталистов

Социологи по результатам мониторинга настроений общества выявили всплеск позитива

Две трети, а точнее 67,9% украинцев верят в то, что в течение 2023 года жизнь в стране наладится и станет лучше, тогда как в 2021 г. количество таких оптимистичных граждан составило всего 20%. Об этом идет речь в результатах социологического мониторинга "Украинское общество", проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Института социологии НАН Украины.

Кроме того, по результатам мониторинга выяснилось, что война в Украине снизила так называемый индекс фатализма населения. В частности, в то, что свою судьбу нельзя изменить сегодня верят 35,1% опрошенных респондентов против 59,3% год назад. А количество людей, не верящих в фатум, выросло с 22,7% до 40,4%.

В то же время увеличилось число граждан, утвердительно ответивших на вопрос "Достаточно ли вам веры в свои силы?" — 56,4% против прошлогодних 42%. Не верящих в себя оказалось лишь 14,7%, тогда как в ноябре-2021 таких было 28,3%.

"69% респондентов сказали, что они готовы терпеть бытовые проблемы и неудобства, вызванные войной, столько, сколько нужно до самой победы. То есть победа как мотивация (как источник ожидания) является мощной силой, и эти атаки россии на инфраструктуру особого психологического результата не дали", — сообщил руководитель социологического мониторинга "Украинское общество" Сергей Дембицкий.

Как сообщил директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха, результаты опроса показали, что в украинском обществе сохраняется вера в победу, повышается устойчивость населения при всех проблемах и трагедиях, улучшается морально-психологическая атмосфера.

"Возможно не так, как бы нам желалось, но все равно это впервые, что морально-психологическое состояние вернулось ко времени начала нашей независимости, когда люди были очень большими оптимистами (апрель 1992 г.), когда они еще верили, что вот, мы накануне замечательного состояния страны после того, как она освободилась от советской системы... Но вместе с тем на порядок меньше стало тех, кто выразительно демонстрирует поддержку власти, и это очень серьезная проблема и действительно звучит предупреждением власти... Поэтому нужно быть осторожными с законодательным творчеством. Законы надо принимать такие, которые трубует от нас ЕС, куда мы стремимся попасть как можно быстрее. И нужно осторожно принимать законы с разного рода ограничениями. Например о регуляции научно-образовательной деятельности, много было претензий к закону о застройщиках, о СМИ", — сказал Головаха.

Исследование проводились 19-25 декабря 2022 года, оно является репрезентативным, а социологическая погрешность составляет 2,5%. Было опрошено более 2 тысяч респондентов.

Напомним, недавно оказалось, что половина украинцев неожиданно считают, что после победы в войне и уничтожения россии наша власть должна приложить максимум усилий не для возвращения граждан из-за границы и создания рабочих мест, а для преодоления коррупции в Украине. И только один из 40 считает, что в первую очередь следует заниматься развитием зеленой энергетики.