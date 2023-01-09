Сколько граждан связывают свое будущее с Украиной: опрос поразил

Более 90% украинцев намерены и дальше оставаться гражданами своей страны

Несмотря на неприкрытую вооруженную агрессию России против Украины, оккупацию врагом части наших территорий и временные трудности — тотальное большинство наших граждан все же связывают свое будущее именно со своей страной.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в Telegram-канале сайта "Телеграф" в начале 2023 года.

На вопрос "Связываете ли вы свое будущее с Украиной?" ответы респондентов разделились следующим образом:

Да, полностью — 81,0;

Да, частично — 9,9%.

Мизерные полтора процента опрошенных дали понять, что не отождествляют свое будущее с Украиной, а 7,7% респондентов — затруднились ответить.

Результаты опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Напомним, более 80 процентов украинцев верят в победу над россией и ее уничтожение, а также полное восстановление нашей территориальной целостности в границах 1991 года, включая Донбасс и Крым.

Также напомним, что совместный опрос Active Group и "Телеграфа", проведенный 7-14 декабря 2022 года, показал: 68% респондентов убеждены, что нужно отказаться от советских символов Нового года. Меньше трети украинцев (32%) считают необходимым сохранить в своих традициях Деда Мороза.