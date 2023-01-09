Скільки громадян пов'язують своє майбутнє з Україною: опитування вразило

Понад 90% українців мають намір й надалі залишатися громадянами своєї країни

Попри неприкриту збройну агресію росії проти України, окупацію ворогом частини наших територій і тимчасові труднощі — тотальна більшість наших громадян все ж таки пов'язують своє майбутнє саме зі своєю країною.

Про це свідчать дані опитування, проведеного у Telegram-каналі сайту "Телеграф" на початку 2023 року.

На запитання "Чи пов'язуєте ви своє майбутнє з Україною?" відповіді респондентів розділилися таким чином:

Так, повністю — 81,0;

Так, частково — 9,9%.

Мізерні півтора відсотка опитаних дали зрозуміти, що не ототожнюють свого майбутнього з Україною, а 7,7% респондентів — вагалися з відповіддю.

Результати опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфа" з компанією Active Group.

Нагадаємо, понад 80 відсотків українців вірять у перемогу над росією та її знищення, а також у повне відновлення нашої територіальної цілісності у кордонах 1991 року, включаючи Донбас і Крим.

Також нагадаємо, що спільне опитування Active Group та "Телеграфу", проведене 7-14 грудня 2022 року, показало: 68% респондентів переконані, що потрібно відмовитися від радянських символів Нового року. Менше третини українців (32%) вважають необхідним зберегти у своїх традиціях Діда Мороза.